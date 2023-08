Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Störer fällt mehrfach negativ auf

Boizenburg (ots)

Am Mittwochabend ist es vor einem Boizenburger Supermarkt zu gleich mehreren Straftaten durch ein und dieselbe Person gekommen. Gegen 21:45 Uhr wollten mehrere Jugendliche einen Rewe-Einkaufsmarkt in Boizenburg betreten. Hierbei skandierte ein 26-Jähriger verfassungswidrige Parolen sowie einen Hitlergruß in Richtung der Gruppe. Die Boizenburger Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über zwei Promille. Während der Anzeigenaufnahme bedrohte der 26-Jährige nicht nur die Gruppe, sondern trat nach einem Zeugen, der hierdurch leicht verletzt wurde. Sowohl der Tatverdächtige, als auch die anderen Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Den Mann aus Boizenburg muss sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Bedrohung sowie Körperverletzung verantworten. Hierzu hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell