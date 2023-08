Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zahlreiche Betäubungsmittel aufgefunden: 22 und 25 Jahre alte Rostocker in Haft

Rostock (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sind durch das Amtsgericht Rostock Haftbefehle gegen zwei Rostocker Männer erlassen worden. Die 22 und 25 Jahre alten Deutschen stehen im Verdacht, unter anderem umfangreich mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat am Dienstag mit Unterstützung von Kräften der Polizeiinspektion Rostock sowie unter Einsatz von Rauschgiftspürhunden drei Objekte in den Rostocker Stadtteilen Lütten Klein sowie Evershagen durchsucht. Dabei wurden unter anderem knapp zwei Kilogramm Marihuana, mehr als 100 LSD-Tabletten, Amphetamine, Ecstasy sowie Pilze gefunden. Auch Verpackungsmaterial und andere, für den Handel mit Drogen typische Utensilien, konnten sichergestellt werden. Des Weiteren haben die Beamten diverse Bengalos, Nebeltöpfe, Rauchbomben, Böller sowie diverse Waffen aufgefunden. Die beiden Beschuldigten wurden in die Justizvollzugsanstalten Waldeck und Bützow verbracht. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen sowie Verstoß gegen des Sprengstoffgesetz dauern an.

