POL-PDLU: Erneuter Brand im Bereich einer Scheune

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am 19.08.2023 gegen 22:15 Uhr wurde ein Brand hinter einer Scheune im Bereich der Oberstraße in Hochdorf-Assenheim gemeldet. Hierbei war ein Holzstapel in Brand geraten, sodass in der Zwischenzeit die Flammen drei Meter in die Höhe loderten. Die Flammen konnten gelöscht werden, bevor das Feuer auf die Scheune übergreifen konnte. Bislang besteht Ermittlungsbedarf bezüglich der Ursache. Da es jedoch in der jüngeren Vergangenheit an gleicher Stelle erneut zu einem Brand gekommen war, wurde eine Strafanzeige erfasst. Der Holzstapel im Rückwärtigen Bereich ist durch einen Trampelpfad aus Richtung Ludwigshafener Straße aus zu erreichen.

Da die Kleidung der Täter auch noch Tage nach der Tat einen starken Rauchgeruch aufweisen können, werden Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, gebeten sich mit der PI Schifferstadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06235/495-0, Email: pischifferstadt@polizei.rlp.de).

