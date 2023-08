Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bedrohung am Bahnhof in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Freitag, 18.08.2023, gegen 16:35 Uhr, kam es an den Fahrradständern (Seite Ortskern) am Hauptbahnhof in Schifferstadt einem Vorfall bei dem ein Mann durch zwei junge Männer bedroht wurde, nachdem er diese aufgrund ihres Verhaltens/Hantierens an den Fahrrädern auf einen möglichen Fahrraddiebstahl angesprochen hatte. Beschreibung der unbekannten Täter: Beide circa 20 Jahre, beide dunkle Haare, rotes bzw. weißes Shirt, dunkelhäutiger Phänotyp.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der PI Schifferstadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06235/495-0, Email: pischifferstadt@polizei.rlp.de).

