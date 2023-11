POL-HRO: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Viecheln (LK Rostock)

Rostock (ots) - Am 25.11.2023 gegen 04:00 Uhr stellten Polizeibeamte eine Sachbeschädigung an einem Wahlkreisbüro der AfD in Hagenow fest. Bisher unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe des Büros. Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

mehr