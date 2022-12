65451 Kelsterbach (ots) - Wegen Glatteis rutschte am Montag, 19.12.2022 ein Fahrzeug an der Kreuzung Hundert-Morgen-Straße / Gottfried-Keller-Straße in Kelsterbach gegen den Zaun des Eckgrundstücks Treburer Straße. Der Zaun wie auch ein Verkehrsschild wurden beschädigt. Der Fahrer flüchtete. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizeistation Kelsterbach, Tel. 06107 / 71980. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

