Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Montag, den 19.Dezember gegen 07:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eines dunkelblauen Ford vermutlich aufgrund des Glatteises den am Fahrbahnrand in der Feldbergstraße Höhe der Nummer 24 in Mörfelden-Walldorf geparkten schwarzen VW Passat. Danach entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Bei dem VW wurde die vordere Stoßstange zerkratzt und das Gitter des Kühlergrills beschädigt.

Hinweise auf den Unfallverursacher/in nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Tel.: 06105/4006-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell