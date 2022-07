POL-BOR: Bocholt - Pkw-Anhänger gestohlen

Vreden (ots) - Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden, der etwa im fünfstelligen Euro-Bereich liegt - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Donnerstag, 14.07.2022, in Vreden gekommen ist. Eine 52-Jährige hatte gegen 15.40 Uhr mit ihrem Wagen die Bundesstraße 70 aus Richtung Oeding kommend befahren. An der Kreuzung mit dem Konrad-Zuse-Ring und der Alstätter Straße ordnete sich die ...

