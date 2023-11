Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kinder belästigt - 31-Jähriger beleidigt und attackiert Bundespolizisten

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagvormittag (23. November) kam ein Mann den Anweisungen der Bundespolizei im Gelsenkirchener Hauptbahnhof nicht nach. Er wehrte sich gegen die Mitnahme, beschimpfte die Beamten und trat nach diesen.

Gegen 11:15 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Dabei wurden sie auf einen 31-Jährigen aufmerksam, der zuvor mehrere Kleinkinder im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten belästigte, indem er sich vor diese stellte, mit seinen Händen wild vor deren Gesichtern gestikulierte und lautstark schrie. Auf die Aufforderung, dies zu unterlassen, reagierte der polnische Staatsbürger nicht. Da dieser erneut vor einem Kind stand und der Vater sich bereits hilfesuchend umsah, wurde der Mann von diesem weggezogen. Zunächst ignorierte der Aggressor die Einsatzkräfte, wies sich dann jedoch mit seiner polnischen Identitätskarte aus. Da der Mann keine Reiseabsichten vorweisen konnte und augenscheinlich alkoholisiert war, erteilten die Polizisten ihm einen Platzverweis für den Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Auch diesem kam er nicht nach. Daraufhin begleiteten die Bundespolizisten den Wohnungslosen zum Ausgang.

Wenig später betrat er erneut den Hauptbahnhof und schlug aggressiv auf die Schließfächer ein. Aufgrund des kurz zuvor ausgesprochenen Verbotes griffen die Polizisten den 31-Jährigen an den Armen und führten diesen erneut in Richtung Ausgang. Dabei versuchte er sich jedoch loszureißen und sperrte sich massiv. Der Mann wurde zu Boden gebracht, woraufhin er versuchte sich aus der Fixierung zu lösen. Schließlich trat er einen Beamten gegen die Hüfte. Unter enormen Kraftaufwand wurde der Beschuldigte schließlich gefesselt. Auf dem Weg zur Bundespolizeiwache beleidigte er die Einsatzkräfte mehrfach. Wenig später warf der Pole einen Schuh in den Genitalbereich eines Polizisten, beschimpfte diesen erneut und zeigte mehrmals seinen Mittelfinger. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung getretene Mann mit zwei Promille alkoholisiert war.

Eine Bodycam zeichnete das aggressive Verhalten des 31-Jährigen auf. Die Bundespolizisten fertigten Lichtbilder von ihm und nahmen dessen Fingerabdrücke. Ein Richter ordnete schließlich an, dass der Mann zur Verhinderung von weiteren Straftaten im Gewahrsam der Polizei Dortmund bis 22 Uhr verbleiben soll.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten, sowie wegen Belästigung der Allgemeinheit und Beleidigung ein.

