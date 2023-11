Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 21-Jähriger leistet Widerstand - Bundespolizei stellt Messer und Tierabwehrspray sicher

Bild-Infos

Download

Dortmund - Lünen (ots)

Am gestrigen Abend (23. November) kontrollierten Bundespolizisten einen jungen Mann in Dortmund. Nachdem er sich in widersprüchlichen Angaben verstrickte und Widerstand leistete, fanden die Beamten gefährliche Gegenstände bei ihm auf.

Gegen 18:10 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof Dortmund. Dabei wurden sie auf einen 21-Jährigen aufmerksam, der augenscheinlich nervös beim Erblicken der Beamten wirkte. Zu der Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führe, machte der syrische Staatsbürger nicht übereinstimmende Angaben und verweigerte die Durchsicht seiner Bauchtasche. Die Polizisten brachten den Lüner zur Dienststelle, dabei sperrte er sich erheblich gegen die Laufrichtung. Bei einer in den Wachräumen durchgeführten Durchsuchung, offenbarte sich dann, dass der unkooperative Mann ein Messer und ein Tierabwehrspray in seiner Bauchtasche trug.

Die Bundespolizei stellte die Gegenstände sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell