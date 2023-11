Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Taschendiebe auf frischer Tat

Dortmund (ots)

Zivil gekleidete Bundespolizisten nahmen am gestrigen Mittag (22. November) in Dortmund einen Taschendieb auf frischer Tat fest. Die Geschädigte hatte den Diebstahl in einem Schnellzug nicht bemerkt.

Gegen 13:20 Uhr befanden sich Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) im Dortmunder Hauptbahnhof, als ihnen ein 23-Jähriger auffiel. Dieser schaute sich augenscheinlich nach Passanten um, welche Taschen oder Rucksäcke mit sich führten. Als ein ICE 942 in Richtung Düsseldorf einfuhr, stieg der algerische Staatsangehörige ein und bewegte sich zielstrebig auf die Gepäckablage zu. Dort griff er nach einer Reisetasche, dies bemerkte deren Besitzer, sodass der Tatverdächtige von seinem Vorhaben abließ. In dem nächsten Wagen näherte er sich erneut auf direktem Wege der Kofferablage, ergriff einen Trolley und bewegte sich zum Ausgang des Zuges. Auch hier war die Besitzerin des Koffers aufmerksam und bemerkte die Wegnahme. Die Frau sprach den Wohnungslosen an, woraufhin er ihr den Koffer übergab und den Schnellzug wieder verließ.

Unmittelbar darauf wechselte der mutmaßliche Taschendieb den Bahnsteig und stieg in den ICE 202 in Richtung Hamburg. Auch hier ging er zielstrebig zu der Gepäckablage, nahm sich einen Koffer und verließ schnellen Schrittes die Bahn, welche noch im Dortmunder Hauptbahnhof stand. Die Bundespolizisten folgten dem Mann und konnten ihn noch auf dem Bahnsteig, an dem sich der Zug befand, festnehmen und zur Wache bringen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten neben einem Seitenschneider in seiner Jackentasche, auch einen weiteren in seiner mitgeführten Umhängetasche auf.

Unterdessen vernahm ein weiterer Polizist die Geschädigte, die den Diebstahl nicht bemerkt hatte. Sie erhielt kurz darauf ihr Eigentum zurück.

Ermittlungen ergaben, dass der Algerier bereits mehrfach, wegen ähnlichen Straftaten polizeilich in Erscheinung trat. Die Bundespolizisten brachten den Mann in das Polizeigewahrsam in Dortmund. Von hier aus wird er am heutigen Tage einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Außerdem wird er sich wegen Diebstahls mit Waffen, dem besonders schweren Fall des Diebstahls, sowie wegen des Versuchs dieser Tathandlungen, verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell