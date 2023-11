POL-HS: PKW entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Eine 79-jährige Frau aus Hückelhoven beabsichtigte am Montag, 30. Oktober, gegen 14.50 Uhr, ihren Pkw in einer Garage an der Mühlenstraße zu parken. Sie hielt mit ihrem Wagen vor dem Garagentor und wartete darauf, dass dieses sich vollständig öffnete, als sie eine männliche Person bemerkte. Der Unbekannte sprach die Frau an, was sie abwiegelte und dann in der Garage parkte. Als sie die Fahrertür öffnete, stürmte der Mann auf sie zu und ...

