Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 303, vom 01.11.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Wassenberg-Orsbeck - Pkw-Aufbruch

Unbekannte schlugen in der Zeit von Montag, 30.10.2023, 18:30 Uhr bis Dienstag, 31.10.2023, 06:30 Uhr, an einem Pkw die Seitenscheibe hinten rechts sowie die Heckscheibe ein. Vermutlich durch Hineingreifen entwendeten sie Elektrowerkzeuge. Der Pkw parkte in der Straße "An Sankt Martinus" auf einem öffentlichen Parkplatz.

Geilenkirchen-Süggerath - Tageswohnungseinbruch Am Dienstag, 31.10.2023, in der Zeit von 17:20 Uhr bis 20:20 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch Überklettern einer Gartenmauer Zutritt zu dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Mühlenkamp". Hier schnitten sie in Höhe des Fenstergriffs ein Loch in die Glasscheibe eines Garagenfensters, entriegelten den Fenstergriff und drangen so in das Gebäude ein. Im Haus wurden sämtliche Räume und Behältnisse durchwühlt. Es wurde Bargeld sowie Schmuck erbeutet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell