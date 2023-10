Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchtes Raubdelikt

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Eine 79-jährige Frau aus Hückelhoven beabsichtigte am Montag, 30. Oktober, gegen 14.50 Uhr, ihren Pkw in einer Garage an der Mühlenstraße zu parken. Sie hielt mit ihrem Wagen vor dem Garagentor und wartete darauf, dass dieses sich vollständig öffnete, als sie eine männliche Person bemerkte. Der Unbekannte sprach die Frau an, was sie abwiegelte und dann in der Garage parkte. Als sie die Fahrertür öffnete, stürmte der Mann auf sie zu und versuchte, sie aus dem Fahrzeug zu ziehen. Zudem versuchte er, ihr den Fahrzeugschlüssel zu entreißen. Die Frau wehrte sich und schrie um Hilfe. Daraufhin flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Mühlenstraße. Ein Zeuge bemerkte den Flüchtenden und folgte ihm, konnte ihn aber nicht einholen. Der Täter war etwa 170 Zentimeter groß und schlank. Er trug ein ockerfarbenes Oberteil und eine dunkelblaue Hose. Er hatte kurze dunkle Haare und wirkte osteuropäisch. Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell