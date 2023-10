Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Begegnungsstätte

Heinsberg-Waldenrath (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Sonntag (29. Oktober), 18 Uhr und Montag (30. Oktober), 9 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Begegnungsstätte an der Corneliusstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter gewaltsam durch eine Tür in das Gebäude und brachen diverse Spinde im Inneren auf. Es wurden alkoholische Getränke entwendet. Was zudem gestohlen wurde, wird zurzeit ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell