Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeuge aufgebrochen/ Wer hat die Personen beobachtet?

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Montag, 30. Oktober, zwischen 3.20 Uhr und 3.30 Uhr, drangen zwei bislang unbekannte Personen in zwei Pkw ein, die an der Graf-von-Galen-Straße in einer Einfahrt parkten. Aus einem der Fahrzeuge wurde ein BMW Servicebuch sowie eine Kreditkarte entwendet. Die Personen konnten bei ihrer Tat videografiert werden. Einer der Täter war etwa 25 bis 30 Jahre alt und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er hatte eine kräftige Figur und war zirka 170 bis 180 Zentimeter groß. Seine Haare waren kurz und dunkel und er hatte einen Bart. Bekleidet war er mit einer hellen Weste sowie einem dunkleren Pullover. Der zweite Täter war zwischen 25 und 35 Jahren alt und wirkte ebenfalls südländisch. Er war von gleicher Größe, hatte eine schlanke Statur und ebenfalls kurze, dunkle Haare. Auch er trug einen Bart, war mit einer hellen Jacke bekleidet und führte einen Rucksack mit sich. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Personen, die die Täter beobachtet haben oder Hinweise auf ihre Identität geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell