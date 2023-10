Polizei Bonn

POL-BN: Diebstahl aus geparktem Auto in Bad Godesberg - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 11.10.2023, gegen 02:50 Uhr, machte sich eine noch unbekannte Person an einem auf der Gunterstraße in Bohn Mehlem auf der Straße geparkten Auto zu schaffen.

Nach dem aktuellen Sachstand hatte der Unbekannte die wahrscheinlich nicht abgeschlossene Fahrzeugtüre auf der Beifahrerseite geöffnet und dann aus dem Innenraum eine Geldbörse mit Debitkarten und persönlichen Papieren entwendet.

Der Besitzer des Wagens wurde durch die Meldung einer Türklingelkamera auf das Geschehen aufmerksam. Er schaute nach und nahm den auf einem dunkelfarbenen Fahrrad vom Ort des Geschehens in Richtung Rhein flüchtenden Tatverdächtigen wahr. Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen einer daraufhin alarmierten Polizeistreife führten bislang nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

circa 180 cm groß weißer Kapuzenhoodie / Kauze über den Kopf gezogen schwarze, kurze Hose

Das zuständige KK 16 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell