Polizei Bonn

POL-BN: VW-Fahrer flüchtete vor der Polizei

Bonn (ots)

Auf der A 59 endete am Dienstagvormittag (10.10.2023) die Flucht eines VW-Fahrers vor der Polizei. Er hatte sich zuvor Am Alten Friedhof einer Polizeikontrolle entzogen und war mit seinem Auto vor einer Motorradstreife der Kradgruppe davongefahren.

Gegen 09:00 Uhr hatte der Mann die Anhaltezeichen des Polizeibeamten missachtet, der ihn wegen eines Gurtverstoßes kontrollieren wollte. Er fuhr daraufhin über den Potsdamer Platz und die A 565 auf die A 59 in Richtung Köln, die er kurzzeitig in Troisdorf verließ, dann aber wieder mit Fahrtrichtung Bonn befuhr. Nachdem auch mehrere Streifenwagen der Polizei Bonn, der Autobahnpolizei sowie der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises die Verfolgung aufgenommen hatten, hielt der Pkw schließlich auf Höhe der Siegbrücke an.

Wie sich bei der nachfolgenden Kontrolle herausstellte, war der 43-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Außerdem ergaben sich bei ihm Hinweise für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, weshalb ihm im Anschluss in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Auto, in dem auch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt wurde, wurde als Tatmittel beschlagnahmt.

In der Folge wurden Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen Drogenbesitzes eingeleitet. Das Verkehrskommissariat 1 übernimmt die weitere Sachbearbeitung zu dem Geschehen. Die Ermittler bitten Zeugen, die die Flucht des grünen VW Polo beobachtet haben, sich unter 0228 15-0 oder VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell