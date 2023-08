Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Wochenende PI Bendorf

Bendorf (ots)

Versuchter Einbruch:

In dem Zeitraum vom 31.07.23 - 05.08.23 wurde versucht in eine Praxis in der Koblenz-Olper-Straße in Bendorf einzubrechen. Da die Praxis zurzeit geschlossen ist, kann der Tatzeitraum nicht eingeschränkt werden. Ob der/ die Täter hierbei beobachtet wurden und daraufhin ihren Einbruchsversuch abgebrochen haben ist unbekannt. Sollten in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, bitte der zuständigen PI Bendorf melden.

Entenfamilie auf Straße gerettet:

Am Sonntagmorgen wurde eine Entenfamilie auf der Weiser Straße in Bendorf gemeldet. Diese konnten von der eingesetzten Streife in den nahegelegenen Saynbach begleitet werden. Hierbei kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell