Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach vom 04.08.2023 - 06.08.2023

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Weißenthurm, Bahnhofstraße

04.08.2023, 06:15h Anwohnerin meldet zwei männliche Personen mit Tüten, welche Pflaumen von den dortigen Feldern entwenden würden. Beim Eintreffen sind die Personen bereits verschwunden. Anruferin gibt an, dass diese sich mit einem Fahrzeug (Mercedes-Benz, Vito, anthrazit, Kennzeichen nicht bekannt) entfernt haben. Wie viele Tüten Pflaumen sie entwendet haben ist nicht bekannt. Das Feld gehört zu einem nahegelegenem Hof. Der Geschädigte wurde bereits informiert. Hinweise zu den Beschuldigten bitte an die Polizei Andernach

Mülheim-Kärlich, Hoorweiherstraße

03.08.2023 - 04.08.2023, 11:05h In der Schrebergartenkolonie in der Hoorweiherstraße in Mülheim-Kärlich wird in der Nacht zum Freitag in insgesamt 10 Schrebergärten eingebrochen und hier diverse Kleinwerkzeuge und Aggregate entwendet. Der/Die unbekannten Täter sind teilweise durch Aufbrechen der Gartentore, teilweise durch Übersteigen der Gartenzäune in die Gärten gelangt, haben hier diverse Gartenhäuschen aufgehebelt oder eingeschlagen/eingetreten und haben sodann verschiedene Gegenstände aus den Häuschen entwendet. Durch die Polizei vor Ort wurde eine umfangreiche Spurensicherung betrieben. Es konnten div. Fingerabdrücke, DNA-Spuren und Spuren von einem Fahrzeug sichergestellt werden. Die Höhe des genauen Schadens konnte bislang noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Andernach

Mülheim-Kärlich, Schulstraße

04.08.2023, 16:30h - 16:45h Zwei 15-jährige Jugendliche wurden durch eine Mitteilerin dabei beobachtet, wie sie sich über das Aufbrechen eines Zaunelements illegal Zutritt zum Freizeitbad Tauris verschafften. Nach kurzer Zeit verließen die beiden Beschuldigten wieder das Gelände. Hier wurden sie durch die Mitteilerin in Empfang genommen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Im Rahmen der anschließenden Sachverhaltsaufnahme wurden die beiden Beschuldigten einer Personendurchsuchung unterzogen. Hierbei konnten im Rucksack eines der Beschuldigten ca. 10g Cannabis samt Konsumutensilien und Feinwaage aufgefunden werden. Der Rucksack wurde sichergestellt. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde die beiden Jugendlichen an die verständigten Eltern übergeben. Dem Augenschein nach wurden keine Gegenstände aus dem Tauris entwendet. Nun folgt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mülheim-Kärlich, Gartenkolonie an der L126 01.08.23 - 03.08.2023, 19:30h Zu einem weiteren Einbruchsdiebstahl kam es bereits in den Nächten davor. Hier meldete der Anrufer, dass seine Gartenparzelle angegangen worden sei. Diese würde sich unmittelbar an dem Kreisverkehr Mülheim-Kärlich Industriegebiet in Fahrtrichtung Urmitz befinden. Er habe bereits mit einem Inhaber einer benachbarten Parzelle gesprochen, diese sei ebenfalls angegangen worden. Der Eigentümer einer dritten Parzelle konnte bislang noch nicht erreicht werden. Ob seine Gartenlaube/Parzelle ebenfalls angegangen wurde konnte deshalb vor Ort nicht geklärt werden. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über die Zäune Zutritt zu den dortigen Grünanlagen. Aus einer Parzelle wurde ein Freischneider, ein Poket-Bike und ein Wagenheber entwendet. Des Weiteren wurde ein dort abgestelltes Fahrzeug beschädigt (Spiegel abgeschlagen). Aus dem Gartenhaus einer anderen Parzelle wurden zwei Akkus, sowie eine Bohrmaschine der Marke Makita entwendet.

Weißenthurm, Im Wohnpark Nette

04.08.2023, 14:00h - 05.08.2023, 10:00h Ein Geschädigter stellte eine Sachbeschädigung an seinem PKW (Renault, Kangoo) am 04.08.2023 gegen 14 Uhr auf dem Zufahrtsweg zur Tiefgarage fest. Im Laufe der Nacht schlagen Unbekannte mit unbekanntem Gegenstand die Scheibe der Fahrerseite ein. Im Nahbereich kann eine Kamera festgestellt werden, deren Aufnahmen nun ausgewertet werden. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei Andernach.

Andernach, Kurze Straße

04.08.2023 03:00h - 16:00h Ein Mitteiler meldet der Polizeiinspektion Andernach, dass die Heckscheibe seines Pkw beschädigt wurde. Demnach habe er das Fahrzeug (VW-Caddy) am 04.08.2023 gegen 03:00 Uhr im frei zugänglichen Innenhof geparkt. Am Nachmittag des 04.08.2023 musste er die zerstörte Heckscheibe am Pkw feststellen. Hinweise zu dem/den Verursachern bitte an die Polizei Andernach

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell