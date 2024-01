Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Personenrettung bei Kellerbrand in Mehrparteienhaus - Keine Verletzten

Osnabrück (ots)

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Schorfteichstraße mussten in der Nacht zum Dienstag vier Personen über eine Drehleiter gerettet werden. Weitere 19 Bewohner wurden erfolgreich evakuiert. Die Polizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zu der Brandursache auf und beschlagnahmte das betroffene Gebäude. Zu dem Großeinsatz kam es um 2.10 Uhr, als im Keller des Hauses an der Ecke zur Kirchstraße plötzlich ein Feuer ausbrach. Schnell entwickelte sich eine starke Rauchentwicklung im gesamten Komplex, sodass alle Bewohner in Sicherheit gebracht werden mussten. Drei von Ihnen atmeten leichte Rauchgase ein, mussten aber nicht behandelt werden. Zuvor löste die Leistelle einen MANV-Alarm aus. Glücklicherweise entstand kein größerer Personenschaden. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte brachten das Feuer schließlich unter Kontrolle. Der Bürgermeister der Samtgemeinde Fürstenau erschient am Brandort und kümmerte sich um eine Notunterkunft für die betroffenen Hausbewohner. Durch die Flammen ist das Gebäude stark verrußt und vorerst nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine sechsstellige Summe. An dem Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Fürstenau, Schwagstorf und Ankum mit etwa 70 Einsatzkräften, fünf Rettungswagen und ein Notarzt sowie das MANV-Team des DRK mit etwa 25 Einsatzkräften beteiligt.

Derzeit findet eine Brandbegehung durch eine zuständige Brandermittlerin statt. Nach ersten Ergebnissen gilt ein technischer Defekt als wahrscheinlich. Ein Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden. Weitere Ermittlungen dauern derzeit an.

