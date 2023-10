Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrzeugschein aus unverschlossenem PKW entwendet

Landau (ots)

In der Nacht (07.10. - 08.10.2023) entwendeten unbekannte Täter aus einem unverschlossenen PKW, welcher in der Zeppelinstraße in einer frei zugänglichen Tiefgarage geparkt war, einen Fahrzeugschein. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen. Die Polizei rät, das Fahrzeug grundsätzlich abzuschließen. Nähere Verhaltenshinweise können hier eingesehen werden: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/schuetzen-sie-wertsachen-und-fahr-zeug-vor-dreisten-dieben/

