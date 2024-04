POL-WES: Moers - Polizei codiert Fahrräder in Moers

Alpen (ots) - In der Nacht zum Freitag geriet gegen 02:15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw an der Rheinberger Straße in Brand. Der 25- jährige Halter des BMW 116 war zunächst auf einen lauten Knall aufmerksam geworden. Kurz darauf bemerkte er den Brand und verständigte Polizei und Feuerwehr. Der Pkw war unter einem Carport im Hinterhof des Einfamilienhauses abgestellt worden. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Flammen beschädigten auch das Carport. ...

