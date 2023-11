Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Dieb auf Kameraüberwachung + Kia entwendet + Getränkediebe + Dieb verschreckt + Alkoholisiert vom Unfallort geflüchtet? + Feuer in kik-Filiale

Friedberg (ots)

Karben- Petterweil: Dieb auf Kameraüberwachung

Eine Kamera zeichnete das Vorgehen eines unbekannten Diebes auf, der sich in der Nacht auf Dienstag, 7. November, an einem Auto auf einem Hof in der Robert-Blum-Straße zu schaffen machte. Gegen 0.25 Uhr öffnete er eine Tür des vermutlich nicht abgeschlossenen blauen Opel, setzte sich hinein und durchsuchte die Fächer. Mit etwa 45 Euro Bargeld und Parfum machte er sich anschließend aus dem Staub. Der Dieb ist etwa 170 bis 180cm groß und hat eine schmale Statur, einen dunklen Bart und war mit einer hellen Wollmütze, einer dunklen Jacke mit hellen Ärmeln und einer hellen Hose bekleidet. Er hatte eine dunkle Umhängetasche und einen hellen Rucksack dabei. Die Polizei in Bad Vilbel sucht Zeugen: Wem kommt der beschriebene Mann bekannt vor? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06101/54600.

Rosbach- Ober-Rosbach: Kia entwendet

Erst eine Woche nach der Tat erfuhr die Polizei von einem Autodiebstahl, der sich am Dienstag, 31. Oktober, in der Dieselstraße bei einem Kfz-Händler ereignet hatte. Durch die Videoüberwachung ist zu sehen, dass Unbekannte den grauen Kia Sorento gegen 0.15 Uhr entwendeten. Wie sie ihn den PKW gelangten oder diesen starteten, ist bislang nicht bekannt. An dem Kia hingen keine Kennzeichen, der Wert des Autos beträgt etwa 31.000 Euro. Kripo in Friedberg bittet um Hinweise (06031/6010).

Friedberg- Ockstadt: Getränkediebe

Auf unbekannte Art gelangten Diebe in der Hollerkapelle in der Straße An den Wendelgärten und entwendeten dort mehrere Getränkekisten, darunter Wasser, Bier, Sekt und Cola. Ein Schaden entstand bei dem Diebstahl zwischen Samstag, 4. November, 14 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr, nicht, die Getränke haben einen Wert von etwa 80 Euro. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Büdigen- Wolferborn: Dieb verschreckt

Mit brachialer Gewalt ging ein unbekannter, maskierter Mann am Mittwoch, 8. November, den Verkaufsautomaten eines Hofladens an und versuchte, an die darin enthaltenen Waren und das Geld zu kommen. Ein Zeuge sprach den Unbekannten gegen 3.20 Uhr an, woraufhin dieser mit einem kupferroten Audi 80 oder A4 ohne Kennzeichen vom Tatort in der Straße Am Mühlgraben flüchtete. Durch das Vorgehen entstand ersten Erkenntnissen zufolge ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise: Wer kennt den auffälligen Audi? Wer hat diesen in den frühen Morgenstunden gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06042/96480.

Friedberg: Alkoholisiert vom Unfallort geflüchtet?

Einen Auftrag wegen Familienstreitigkeiten erhielt eine Friedberger Polizeistreife am Montag, 6. November, gegen 17.30 Uhr. Ein 19-Jähriger randalierte im eigenen zu Hause und ging dabei wohl auch gegen Familienmitglieder vor. Die Beamten nahmen den 19-Jährigen vorläufig fest und merkten schnell, dass er offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. In den folgenden Gesprächen mit den Verwandten erfuhren die Beamten, dass er kurz zuvor mit dem Auto gefahren sei und bei der Heimkehr erwähnt hatte, mit einem bislang unbekannten Gegenstand kollidiert zu sein, wodurch ein Schaden am rechten Außenspiegel seines PKW entstanden war. Für den 19-Jährigen folgte die Sicherstellung seines Führerscheins, eine Blutentnahme und die Ausnüchterung in einer Polizeizelle, die Ermittlungen dauern an. Bislang liegen der Polizei keine Meldungen oder Hinweise zu einer möglichen Verkehrsunfallflucht vor. Daher werden Zeugen gesucht, die am Montagnachmittag einen schwarzer Renault Kadjar im Zusammenhang mit einem Unfall oder einer auffälligen Fahrweise beobachtet haben. Der PKW parkte letztlich in der Mainzer-Tor-Anlage, Angaben zur tatsächlichen Fahrstrecke oder zum möglichen Unfallort liegen derzeit nicht vor. Hinweise hierzu bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Büdingen: Feuer in kik-Filiale

Aufmerksame Mitarbeiterinnen der kik-Filiale in der Berliner Straße bemerkten am Donnerstag, 19. Oktober, mehrere brennende Kleidungsstücke im Laden. Geistesgegenwärtig schoben sie gegen 16 Uhr die an einem Ständer hängenden T-Shirts und Sweatshirtjacken aus dem Laden heraus und löschten anschließend selbst das Feuer. Der entstandene Schaden betrifft lediglich die Kleidungsstücke und beläuft sich auf gut 130 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Insbesondere könnten dabei zwei Personen von Bedeutung sein, die sich kurz zuvor noch im Laden befanden. Dabei handelt es sich um eine der Beschreibung zufolge osteuropäische Frau im Alter von Anfang bis Mitte 20, die etwa 155cm groß ist und blonde Haare in einem Zopf trug. Bei ihr war ein etwa 14-jähriger, ca. 160cm großer Junge, den die Zeugen als südländisch aussehend und mit korpulenter Statur beschrieben. Er trug ein schwarzes Oberteil mit grauem Muster und eine schwarze Jeanshose. Hinweise zu den Personen oder der Brandstiftung bitte an die Kripo Wetterau, Telefonnummer 06031/6010.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

