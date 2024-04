Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Führerschein und berauscht am Steuer

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde in der Georgenstraße ein 39-jähriger BMW-Fahrer durch Beamte der Polizeiinspektion Eisenach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer war nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Anschließend wurde eine Blutentnahme im Klinikum in Eisenach durchgeführt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun eine Strafanzeige.(cm)

