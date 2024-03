Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen elf Banner von Flüchtlingshilfe in Zierenberg: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Zierenberg (Landkreis Kassel): Unbekannte haben am vergangenen Samstag in Zierenberg insgesamt elf Stoffbanner gestohlen, die von einem Flüchtlingshilfe-Projekt an verschiedenen Orte in der Stadt aufgehängt worden waren. Verantwortliche der Flüchtlingshilfe hatten daraufhin am Sonntag Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Nun ermittelt die Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen wegen der Diebstähle der Banner, da eine politische Motivation für die Taten nicht auszuschließen ist. Die Ermittler suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 17:00 und 23:30 Uhr am Samstag eingrenzen. Die elf selbst genähten und beschrifteten Banner hatten im Kirchgarten und an verschiedenen Orten im Innenstadtbereich gehängt. Auf diesen waren die Schriftzüge "Zierenberg ist bunt" oder "Zierenberg bleibt bunt", teilweise übersetzt in unterschiedliche Sprachen, sowie "Für Demokratie und Vielfalt" und "Unser Kreuz hat keine Haken" zu finden. Die unbekannten Täter hatten im Tatzeitraum alle elf Stoffbanner an den verschiedenen Örtlichkeiten abgehängt und mitgenommen.

Die Ermittler der Kriminalinspektion Staatsschutz bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Abhängen und Entwenden der Banner gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell