Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Straßenbahn- Zeugensuche

Gotha (ots)

Am 09. April, gegen 17.15 Uhr wirkten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen mit kleinen Metallkugeln auf eine fahrende Straßenbahn ein. Die Straßenbahn fuhr in Richtung Huttenstraße und befand sich zum Zeitpunkt der Sachbeschädigung auf Höhe eines Parkhauses in der Gartenstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.500 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Insbesondere Personen, welche sich zum Tatzeitpunkt in der Gartenstraße sowie im Parkhaus aufhielten, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0091046/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

