Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Pkw kollidiert mit Schulbus

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen (11.07.2023) ereignete sich in der Königsstraße in Asperg ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von rund 21.000 Euro entstand. Eine 22-jährige Fiat-Lenkerin befuhr die Königsstraße aus Asperg kommend in Fahrtrichtung Tamm. In einer leichten Rechtskurve an der Kuppe auf Höhe der Einmündung zur Schubartstraße kam die 22-Jährige aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fiat nach links von ihrer Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrspur. Hierbei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Linienbus eines 39-Jährigen, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt, nach aktuellem Ermittlungsstand, 58 Schulkinder befanden. Durch die seitliche Kollision wurde der Fiat der 22-Jährigen um 90 Grad gedreht und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen. Hierbei kollidierte der Fiat noch mit einem Geländer auf dem Gehweg. Durch den Verkehrsunfall erlitt die 22-jährige Fahrerin leichte Verletzungen, sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiat war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Direkt nach dem Verkehrsunfall verließen alle Schülerinnen und Schüler den als Schulbus genutzten Linienbus und begaben sich zu Fuß zu ihren zwei Schulen in Asperg und Möglingen. Nachträglich klagten mehrere Schülerinnen und Schüler über Schmerzen durch den Verkehrsunfall, weshalb Rettungskräfte an den beiden Schulen die involvierten Schülerinnen und Schüler untersuchten. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten zehn Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen elf und 15 Jahren leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ob noch weitere Personen verletzt wurden ist noch Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle vollgesperrt werden. Es kam zu einem hohen Verkehrsaufkommen und zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wurden örtliche Umleitungen eingerichtet. Kurz vor 10.00 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben werden.

