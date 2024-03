Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kühlbox von Hebebühne gefallen

Fußgänger verletzt sich schwer

Goch (ots)

Am Dienstag (19. März 2024) kam es gegen 09:30 Uhr an der Steinstraße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Eine Sattelzugmaschine mit Auflieger (Mercedes Actros) war auf einem Parkstreifen an der Steinstraße in Fahrtrichtung Markt abgestellt gewesen, während der 62-jährige Fahrer aus Geldern beabsichtigte mehrere leere Kühlboxen über die Hebebühne des Aufliegers aufzuladen. Im Zuge des Ladeprozess löste sich eine Kühlbox und fiel auf einen Fußgänger, welcher sich auf dem angrenzenden Gehweg der Steinstraße in Laufrichtung Markt befand. Der 45-jährige Mann aus Goch wurde durch die Kühlbox getroffen und verletzt sich schwer. Lebensgefahr bestand aber nicht. (pp)

