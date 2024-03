Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich/Rees - Unfallflucht

Geparkter Audi A3 beschädigt

Emmerich/Rees (ots)

In der Zeit von Sonntag (17. März 2024), 18:30 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Audi A3. Der Audi parkte bis 04:00 Uhr am Fuhlensteg an der Ecke zur Elsa-Brandström-Straße und bis 08:00 Uhr in Emmerich auf einem Betrieb an der Straße Steinward. Der Audi wurde hinten links beschädigt, der Verursache flüchtete unerlaubt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell