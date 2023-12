Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach PKW Diebstahl in Imsum - Mercedes V-Klasse nach Zeugenhinweis sichergestellt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bremerhaven. In der Nacht zu Montag entwendeten bislang unbekannte Täter eine hochwertige Mercedes V-Klasse aus dem Baujahr 2023 in Imsum (wir berichteten). Nach einem Zeugenhinweis konnte das Fahrzeug am gestrigen Dienstag ohne Kennzeichen im Fischereihafen in Bremerhaven aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei dankt für die Mithilfe.

