POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Bramstedt

Cuxhaven (ots) - Geestland/Imsum. In der Nacht zum heutigen Montag (18.12.2023) drangen bislang unbekannte Täter zunächst in ein Firmengebäude in der Straße Freekedamm in Imsum ein. Aus dem Gebäude wurde ein vorgefundener PKW Schlüssel entwendet. Mit diesem wurde der zugehörige PKW, ein Mercedes V-Klasse in grau (Baufjahr 2023), Cuxhavener Kennzeichen, aus einer ...

mehr