POL-CUX: Vermisster in der Wingst konnte trotz intensiver Suchmaßnahmen nur noch tot geborgen werden

Cuxhaven (ots) - Schwanewede. Am gestrigen Sonntag (17.12.2023) kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland gegen 16:40 Uhr einen 34-jährigen Bremer, der die BAB in Fahrtrichtung Walsrode befuhr. Bei der Kontrolle in Höhe der Anschlussstelle Schwanewede stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und den Mazda weiter unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel geführt hatte. ...

mehr