Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Meldungen der Polizei Geestland

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem PKW-Anhänger-Gespann auf der BAB 27

Am 15.12.2023, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Geestländer mit einem PKW Passat sowie dahinter befindlichen Anhänger die BAB 27 in der Gemarkung Cuxhaven. Dabei geriet er zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelschutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Gespann musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer wurden zum Glück nicht verletzt.

Verkehrsunfall zwischen Krad und PKW auf der BAB 27, eine Person leicht verletzt und ohne Fahrerlaubnis

Am 15.12.2023, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Bremer mit einem Kraftrad KTM die BAB 27 im Bereich der Gemarkung Schwanewede. Hierbei fuhr dieser auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Walsrode. Aufgrund von Unachtsamkeit kollidierte er mit dem dort vorausfahrenden PKW Opel einer 56-jährigen Rotenburgerin (Wümme) und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Nach aktuellem Stand erlitt er dadurch schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich weiterhin heraus, dass dem Bremer die Fahrerlaubnis bereits vor mehreren Jahren gerichtlich entzogen worden ist. Gegen ihn sowie den Halter des Kraftrades wird daher wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis auf der BAB 27

Am 15.12.2023, gegen 20:30 Uhr, befuhr eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung des PK Geestland die BAB 27 in der Gemarkung Geestland. Auf Höhe der Anschlussstelle Neuenwalde fiel den Beamten ein PKW auf, welcher zunächst den erforderlichen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Funkstreifenwagen stark unterschritt und anschließend auch noch die erfolgten Anhaltesignale missachtete. Im Zuge einer anschließenden Kontrolle des 44-jährigen Fahrzeugführers aus Hagen im Bremischen wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Vortest ergab dabei einen Wert von über einem Promille. Ferner war ihm die Fahrerlaubnis bereits vor mehreren Jahren gerichtlich entzogen worden. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung der entsprechenden Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Geestland

Am 16.12.2023, gegen 00:00 Uhr, wurde in 27607 Geestland, Ortsteil Sievern, durch Beamte des Polizeikommissariates Geestland der PKW eines 19-jährigen Nordenhamers kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die erforderliche Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug erloschen war. Die Kennzeichen wurden entsprechend vor Ort entsiegelt und ein Strafverfahren eröffnet.

Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Kleintransporter auf der BAB 27

Am 16.12.2023, gegen 04:00 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Münchener mit seinem Kleintransporter Renault die BAB 27 im Bereich der Gemarkung Bremerhaven, in Richtung Cuxhaven. Beim Abfahren an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und in das dortige Sichtdreieck. Dabei kippte der Transporter auf die Seite. Sowohl der Fahrer sowie sein Beifahrer blieben zum Glück unverletzt. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Dazu musste die Auffahrt der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Cuxhaven kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell