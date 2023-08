POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Lüdenscheid (ots) - Am Brüderweg brannte Sonntag, 7 Uhr, eine Mülltonne. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill) Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen schnitten Diebe Kupferfallrohre an einem Pfarrbüro in der Paulinenstraße ab und entwendeten diese. Wer hat in der Tatnacht ...

mehr