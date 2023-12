Cuxhaven (ots) - Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem PKW-Anhänger-Gespann auf der BAB 27 Am 15.12.2023, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Geestländer mit einem PKW Passat sowie dahinter befindlichen Anhänger die BAB 27 in der Gemarkung Cuxhaven. Dabei geriet er zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelschutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe ...

