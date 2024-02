Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auseinandersetzung mit Messer

Medebach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 01:20 Uhr in Medebach zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten drei Männer im Alter von 23 bis 35 Jahren auf der Oberstraße in Streitigkeiten. Diese mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 23-Jährige aus Medebach nach derzeitigen Erkenntnissen ein mitgeführtes Messer zog und gegen die anderen Beteiligten auch einsetzte. Näheres zum Tathergang ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Personen zuvor auf einer nahegelegenen Karnevalsveranstaltung waren. Die Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss und waren verletzt. Rettungskräfte waren ebenfalls im Einsatz und brachten die Personen in ein örtliches Krankenhaus. Das Messer konnte durch die Polizeibeamten aufgefunden und sichergestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

