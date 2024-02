Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht beschädigtes Fahrzeug

Arnsberg (ots)

Am Freitag kam es in Neheim zu einem Verkehrsunfall auf der Johannesstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte gegen 08:45 Uhr eine 64jährige Frau aus Arnsberg ihren Pkw am Fahrbahnrand ein und berührte dabei ein anderes Fahrzeug. Während einer kurzfristigen Abwesenheit der Verursacherin entfernte sich der offensichtlich beschädigte Pkw von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat geht davon aus, dass es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um ein schwarzes Auto handeln muss. Die Beschädigungen müssten eher im vorderen Bereich feststellbar sein. Möglicherweise hat in dem abgestellten Fahrzeug zur Unfallzeit ein Kind gesessen. Der/die Geschädigte und/oder andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

