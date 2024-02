Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsdelikte über das Wochenende

Hochsauerlandkreis (ots)

Am Freitag kontrollierten Polizeibeamte der Wache Meschede den Fahrer eines E-Scooters. Dieser war gegen 15:15 Uhr auf der Briloner Straße in Richtung Heinrichsthal unterwegs. Der 49-jährige Mann aus Meschede stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Auch ergaben sich Hinweise, dass der Mann zuvor Drogen zu sich genommen hat. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Zudem wird ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenfalls am Freitag fiel Polizeibeamten der Wache Schmallenberg ein Pkw mit defekter Beleuchtung auf. Eine 58-jährige Frau aus Eslohe wurde daraufhin gegen 20:10 Uhr in Wormbach kontrolliert. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass die Autofahrerin unter Drogen stand. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet. Es folgt eine Anzeige. Am selben Abend wurde die Polizei in Arnsberg auf einen betrunkenen Radfahrer aufmerksam. Gegen 22:50 Uhr wurde dieser im Bereich des Herdringer Weges kontrolliert. Der 37-jährige Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und es folgt eine Anzeige. Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:10 Uhr kontrollierten Beamte der Wache Winterberg ein Fahrzeug in Neuastenberg. Die 24-jährige Fahrerin aus Winterberg stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Neben der Anordnung einer Blutprobe leitete die Polizei auch hier ein Ermittlungsverfahren ein. In Sundern kam es am Sonntag zu zwei weiteren Verkehrsdelikten. Gegen 08:15 Uhr befuhr ein 35jähriger Mann aus Sundern mit seinem Fahrrad den Ochsenkopf. Er war angetrunken und stand unter Drogen. In den Abendstunden fiel gegen 22:10 Uhr Beamten der Wache Sundern die Fahrweise eines 23-Jährigen im Bereich Hellefeld auf. Eine sich anschließende Kontrolle zeigte, dass der junge Mann aus Sundern unter deutlicher Alkoholeinwirkung stand. In beiden Fällen erfolgten Blutproben sowie jeweilige Anzeigen. Wegen eines anderen gefährlichen Delikts in Marsberg ermittelt das Verkehrskommissariat gegen bislang unbekannte Täter. In der Nacht von Samstag auf Sonntag entfernten Unbekannte auf der Bundesstraße bei Bredelar einen Gullideckel. Polizeibeamte der Wache Marsberg bemerkten die gefährliche Situation und konnten den Gullideckel hinter eine Mauer wieder auffinden und an die ursprüngliche Stelle zurückbringen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992-902003711 entgegen. Bei den kreisweiten Verkehrskontrollen wurden über das Wochenende noch weitere Verstöße wegen Fahrens ohne Führerschein und Missachtung des Pflichtversicherungsgesetzes festgestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell