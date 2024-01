Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240125.1 Itzehoe: Gartenlaube komplett niedergebrannt

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute ist eine Gartenhütte in Itzehoe in Flammen aufgegangen und komplett niedergebrannt. Die Brandursache ist noch unklar, die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor Mitternacht rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem eine Zeugin in einem Kleingarten an der Alten Landstraße eine brennende Laube gemeldet hatte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits voll in Flammen und brannte mitsamt einem Schuppen und einem Gewächshaus total nieder. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 10.000 Euro liegen, Erkenntnisse zur Brandursache gibt es bis jetzt nicht.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell