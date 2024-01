Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 24024.1 Lohe-Rickelshof: Einbruch in Einfamilienhaus

Lohe-Rickelshof (ots)

Am Dienstag (23.01.24) gegen 9 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Hohe Geest. Sie brachen eine Hintertür des Gebäudes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus dem Obergeschoss entwendeten diese einen Tresor mit einem niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag. Zeugen beobachteten in der Umgebung zwei verdächtige Männer. Beide waren dunkel gekleidet und führten einen Koffer und eine Sporttasche mit sich. Die tatverdächtigen Männer stiegen in ein blaues Fahrzeug, welches in der Nähe am Fahrbahnrand stand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere sachdienliche Hinweise unter 0481-940 entgegen.

