Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen Citroen C1 an der Hochstraße. Das Fahrzeug stand geparkt am Fahrbahnrand. Das Auto ist links vorne am Radkasten beschädigt. Hier ist gelber Fremdlack zu erkennen. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor. Der Sachschaden an dem Citroen wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Datteln

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Sonntagnachmittag einen geparkten blauen Citroen C3 an der Straße Am Gerneberg. Hier stand das Fahrzeug zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr. Bei der Rückkehr zum Auto wurde der Schaden an der rechten Fahrzeugseite festgestellt. Die Schadenshöhe wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Gladbeck

10.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten grauen Mercedes E350. Das Auto stand zwischen Samstagabend (22:00 Uhr) und Sonntagnachmittag (13:30 Uhr) an der Horster Straße in Höhe Elisabethstraße. Der Schaden erstreckt sich über die gesamte linke Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

