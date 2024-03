Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Verkehrsunfall beim Abbiegen

2 Personen verletzt

Uedem (ots)

Am Montag (18. März 2024) gegen 14:00 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge in Uedem im Kreuzungsbereich der Boxteler Bahn und der Kervenheimer Straße. Ein 25-jähriger Mann aus Kevelaer wollte von der Boxteler Bahn nach links in die Kervenheimer Straße abbiegen. Vermutlich übersah er dabei einen 61-jährigen Niederländer, der mit seinem Mercedes Kombi auf der Boxteler Bahn in Richtung Goch unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der 25-jährige wurde mit dem Rettungsdienst vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt, der 62-jährige nach ambulanter Versorgung vor Ort entlassen. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Boxteler Bahn musste für die Unfallaufnahme bis etwa 15:30 Uhr voll gesperrt werden, der Verkehr wurde teilweise abgeleitet. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell