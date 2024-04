Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahlshandlungen

LPI Gotha (ots)

Am 18. Oktober 2023, gegen 11.20 Uhr und am 27. Oktober 2023, gegen 19.15 Uhr begaben sich je zwei bislang unbekannte Personen in einen Drogeriemarkt in der Turnvater-Jahn-Straße in Arnstadt und entwendeten im weiteren Verlauf Drogerieartikel im Gesamtwert von knapp 2.500 Euro. Eine der unbekannten männlichen Personen war an beiden Taten beteiligt (Unbekannter 1), während die jeweils zweite Person zu den Tatzeitpunkten nicht identisch war. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den abgebildeten Männern oder deren Aufenthaltsort tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0293013/2023) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

