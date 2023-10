Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bombendrohung an Gesamtschule in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots)

Eine Bombendrohung gegen die Gesamtschule Volksgarten hat am Montagvormittag, 23. Oktober, an der Schule einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt. Die Polizei bewertete die Drohung nach ihren Ermittlungen als nicht ernst zu nehmen.

Gegen 7.55 Uhr erhielt die Polizei seitens der Schule Kenntnis von der Drohung, die am Abend zuvor per E-Mail eingegangen war. In Absprache mit der Schulleitung veranlasste sie vorsorglich die Räumung des Schulgebäudes. An der Schule fand heute kein Unterricht statt, sodass keine Schülerinnen und Schüler im Gebäude waren. Eine geplante Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte wurde vorsorglich abgesagt.

Die Polizei leitete Ermittlungen zum noch unbekannten Urheber der Drohung ein. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass auch in anderen Städten die Polizei wegen Bombendrohungen im Einsatz war. Ein möglicher Zusammenhang wird derzeit geprüft.

Polizei und Schulleitung stehen in engem Kontakt. Die Drohung bezog sich auf den heutigen Tag. Der Unterricht soll morgen ganz normal stattfinden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell