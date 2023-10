Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach und Viersen: 30-Jähriger mit Messer tödlich verletzt - 56-Jähriger vorläufig festgenommen

Mönchengladbach/Viersen/St. Tönis (ots)

Am Sonntag, 22. Oktober, ist es gegen 2.25 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in St. Tönis zu einem Streitgeschehen zwischen einem 56-Jährigen und einem 30-jährigen Mann gekommen.

Während der Auseinandersetzung erlitt der 30-Jährige Verletzungen mit einem Messer, die zum Tode führten. Eine Mordkommission der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 56-Jährige ist dringend tatverdächtig auf den 30-Jährigen eingestochen zu haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Aus ermittlungstaktischen Gründen werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Details zum Sachverhalt gemacht.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. (cr)

