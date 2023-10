POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach und Viersen: Mordkommission ermittelt wegen Verdacht eines Tötungsdeliktes

Mönchengladbach (ots) - An der Gartenstraße ist eine 83-Jährige am Samstag, 21. Oktober, gegen 10.40 Uhr in ihrer Wohnung beraubt worden. Die Seniorin hatte am Morgen das Mehrfamilienhaus nach einem Einkauf betreten und sich zu ihrer Wohnung begeben. Als sie ihre Wohnungstür aufschloss, soll sie ein Mann von hinten gepackt und in die Wohnung gedrückt haben. Da sich die Frau wehrte, kam es zu einem Gerangel, bei dem ...

