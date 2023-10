POL-MG: 83-Jährige in Wohnung beraubt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 19. Oktober in eine Zahnarztpraxis im Stadtteil Mülfort und in eine Gaststätte in Giesenkirchen eingebrochen. Sie erbeuteten Bargeld sowie Briefmarken. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Zahnarztpraxis an der Straße Am Beller Bach und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten einige ...

