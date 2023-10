Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Zahnarztpraxis und Gaststätte

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 19. Oktober in eine Zahnarztpraxis im Stadtteil Mülfort und in eine Gaststätte in Giesenkirchen eingebrochen. Sie erbeuteten Bargeld sowie Briefmarken.

Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Zahnarztpraxis an der Straße Am Beller Bach und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten einige Briefmarken zum Frankieren. Die Tat wurde vermutlich zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 05.00 Uhr am Donnerstagmorgen begangen.

Auch in die Gaststätte auf der Konstantinstraße gelangten die Täter, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Im Anschluss brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten.

Die Kriminalpolizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Sachdienliche Hinweise zu den Fällen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

