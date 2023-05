Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten vollstrecken U-Haftbefehl nach Ladendiebstahl

Essen (ots)

Gestern Abend (3. Mai) soll ein Mann in einer Drogeriekette im Essener Hauptbahnhof Ware entwendet haben. Ein Mitarbeiter stellte den mutmaßlichen Dieb und verständigte die Bundespolizei.

Gegen 19:20 Uhr informierte ein Ladendetektiv die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über eine Diebstahlshandlung. Zudem soll der Beschuldigte ihn geschlagen haben. In der Nähe der Filiale konnte der 50-Jährige durch Bundespolizisten und den Mitarbeiter gestellt werden. Der Detektiv gab an, dass er den Deutschen in dem Drogeriemarkt beobachtet habe, wie dieser Ware entwendet habe. Nach Verlassen des Geschäfts habe er den Mann gestellt. Dabei soll der mutmaßliche Dieb versucht haben diesen zu schlagen. Daraufhin habe der Mitarbeiter ein Pfefferspray zur Verteidigung eingesetzt.

Die Einsatzkräfte brachten den Mann zur Bundespolizeiwache. Zuvor gerufene Rettungskräfte spülten seine Augen aus und versorgten ihn medizinisch.

Überprüfungen ergaben, dass der 50-Jährige von der Staatsanwaltschaft Detmold per Haftbefehl gesucht wurde. Dem Mann wird vorgeworfen, Anfang des Jahres in einem Krankenhaus eine Geldbörse entwendet zu haben. Da der Gesuchte über keinen festen Wohnsitz verfügt und sich bis dato verborgen hielt, wurde die Untersuchungshaft angeordnet.

Da der Mann über Schmerzen in der Brust klagte, wurde er zunächst in ein Krankenhaus eibgeliefert. Anschließend brachten die Beamten den Polizeibekannten in das Gewahrsam der Polizei Essen. Die Vorführung beim zuständigen Haftrichter erfolgt am heutigen Tage. Die Bundespolizisten leiteten zudem ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell